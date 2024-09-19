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Гольф и чирлидинг захотели исключить из уроков физкультуры в российских школах

Минпросвещения предложило убрать гольф и чирлидинг из модулей уроков физкультуры

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Дмитрий Дмитриев/РИА «Новости»

Министерство просвещения предложило убрать из уроков физкультуры в российских школах гольф и чирлидинг, так как «практикуемые за рубежом» дисциплины не соответствуют отечественному историческому опыту и традициям. Об этом сообщается в проекте приказа ведомства, опубликованном на Федеральном портале правовых проектов.

Кроме того, Минпросвещения предложило убрать из уроков физической культуры: практики массажа, банных процедур в связи с возрастной психофизиологией школьников; информацию об иностранных спортсменах, тренерах и соревнованиях «в целях формирования осознанного отношения учеников к истории, опыту и ценностям отечественной физической культуры и спорта».

До этого министерство просвещения РФ рекомендовало школам ограничить число детей иностранцев, которые плохо владеют русским языком, до трех в классе. Газета «Известия» отмечала, что рекомендация затронет процедуру приема детей в образовательное учреждение.

Ранее в Госдуме предложили включить в школьную программу новый предмет.

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