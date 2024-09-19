Экс-главу генштаба армии Молдавии официально обвинили в госизмене

Бывшего руководителя генерального штаба вооруженных сил Молдавии Игоря Горгана официально обвинили в госизмене. Об этом в эфире телеканала TV8 заявил пресс-секретарь прокуратуры по борьбе с преступностью и особым делам Эмиль Гайтур.

«Лицу... присвоен статус обвиняемого. Расследование уголовного дела продолжается», — рассказал представитель прокуратуры.

Горгана обвиняют в том, что он якобы передавал России информацию о том, когда совершались визиты украинских военных чиновников в страну. Уточняется, что целью этих визитов были закупки снарядов для вооруженных сил Украины (ВСУ).

При этом отмечалось, что кандидатуру Горгана на пост начальника генштаба в свое время поддерживали США.

В июне президент Молдавии Майя Санду лишила Горгана государственных наград: медали «За военные заслуги» и ордена «Верность Родине» III степени.

Ранее Шор заявил о возможном исключении русского языка из официального оборота в Молдавии.