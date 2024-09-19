Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Названы сферы, где московские пенсионеры могут зарабатывать до 200 тысяч рублей

Специалист Тарасов: токари старше 50 лет могут зарабатывать до 200 тысяч рублей

close
Алексей Филиппов/РИА «Новости»

Россияне старше 50 лет могут поискать вакансии с доходом до 200 тыс. рублей в сфере промышленности. Об этом «Москве 24» рассказал руководитель службы занятости населения столицы и центра «Профессии будущего» Андрей Тарасов.

По его словам, такую зарплату предлагают токарям, фрезеровщикам, шлифовщикам, слесарям и сварщикам. Помимо этого, он посоветовал обратить внимание на вакансии в сфере услуг и торговли.

«По нашим данным, за последние годы практически каждый четвертый москвич старше 50 лет нашел работу в сфере услуг: они заняли позиции музейного смотрителя, повара, стилиста по волосам, администратора и помощника по уходу. Уровень заработной платы по этим направлениям зависит от графика работы и формы занятости», — уточнил Тарасов.

12 сентября Андрей Тарасов рассказал «Газете.Ru», что самую высокую зарплату в IT предлагают специалистам, которые занимаются разработкой на языке программирования Solidity для разных блокчейн-платформ — 640 тыс. рублей в среднем. На втором месте — владелец продукта, который полностью отвечает за разработку, реализацию и конечное видение того или иного продукта IT-компании. Такой специалист может зарабатывать до 580 тыс. рублей.

Ранее сообщалось, что в России вырос спрос на HR.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами