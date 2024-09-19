Названы сферы, где московские пенсионеры могут зарабатывать до 200 тысяч рублей

Россияне старше 50 лет могут поискать вакансии с доходом до 200 тыс. рублей в сфере промышленности. Об этом «Москве 24» рассказал руководитель службы занятости населения столицы и центра «Профессии будущего» Андрей Тарасов.

По его словам, такую зарплату предлагают токарям, фрезеровщикам, шлифовщикам, слесарям и сварщикам. Помимо этого, он посоветовал обратить внимание на вакансии в сфере услуг и торговли.

«По нашим данным, за последние годы практически каждый четвертый москвич старше 50 лет нашел работу в сфере услуг: они заняли позиции музейного смотрителя, повара, стилиста по волосам, администратора и помощника по уходу. Уровень заработной платы по этим направлениям зависит от графика работы и формы занятости», — уточнил Тарасов.

12 сентября Андрей Тарасов рассказал «Газете.Ru», что самую высокую зарплату в IT предлагают специалистам, которые занимаются разработкой на языке программирования Solidity для разных блокчейн-платформ — 640 тыс. рублей в среднем. На втором месте — владелец продукта, который полностью отвечает за разработку, реализацию и конечное видение того или иного продукта IT-компании. Такой специалист может зарабатывать до 580 тыс. рублей.

Ранее сообщалось, что в России вырос спрос на HR.