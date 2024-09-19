Яндекс Плюс расширил подписку финансовыми сценариями

В Яндекс Плюс добавили новые возможности сервиса умных покупок и платежей Яндекс Пэй. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Теперь подписчики смогут оплачивать покупки по частям не только у партнеров сервиса, но и платить картой Сплита на два месяца в любых магазинах. При этом с подпиской появилась возможность открыть накопительный счет в Яндекс Сейве с повышенной ставкой 20% на первые три месяца.

Кроме того, подписчикам расширили категории для выбора кешбэка. Теперь он составляет до 50% баллами Плюса. В сервисе уточнили, что кешбэк можно получить за онлайн-оплату картами любых банков через Яндекс Пэй. При этом картой Пэй можно платить не только онлайн, но и офлайн по NFC или QR-коду, получая кешбэк баллами Плюса. Тратить накопленные баллы можно во всех сервисах Яндекса.

Как подчеркнул руководитель Яндекс Плюса Андрей Гевак, с момента появления программы лояльности несколько лет назад она значительно расширилась.

«Только за последний год наши пользователи накопили более 21 млрд баллов кешбэка. Сегодня мы идем дальше, объединяя выгоду и развлечения в одной подписке, предоставляя подписчикам еще более выгодные финтех-сценарии за счет Яндекс Пэй», – отметил он.