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Из-за сильных осадков в Красноярском крае ввели режим ЧС

Власти сообщили о введении режима ЧС из-за дождей в Красноярском крае

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Belkin Alexey/news.ru/Global Look Press

Первый вице-губернатор Красноярского края Сергей Пономаренко в своем Telegram-канале сообщил, что в регионе из-за обильных осадков во время уборочной кампании введен режим ЧС.

«Из-за обилия дождей и переувлажнения почвы пострадал урожай у аграриев – происходит прорастание зерна. Предварительный объем пострадавших посевов составляет более 17 тыс. га, расчетный размер ущерба более 280 млн рублей», — отметил Пономаренко.

По его словам, режим ЧС вводится с 20 сентября. Объем аномальных осадков в регионе составил несколько месячных норм.

С 10 сентября на территории Новосибирской области ввели режим ЧС в связи с обильными осадками.

По данным пресс-службы правительства области, в августе и сентябре этого года в нескольких районах области зафиксировали переувлажнение почвы. При этом явлении состояние почвы на глубине 10-12 см характеризуется как липкое или текучее.

Ранее в Санкт-Петербурге был побит температурный рекорд, державшийся более 130 лет.

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