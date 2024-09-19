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Нелегальные мигранты не смогут пользоваться банками и госуслугами

Находящимся в России нелегальным мигрантам запретят жениться и водить автомобили

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Алексей Майшев/РИА «Новости»

В России создается реестр нелегально пребывающих иностранных граждан, которые не смогут пользоваться рядом государственных услуг. Об этом в беседе с газетой «Коммерсантъ» рассказал первый замглавы Министерства внутренних дел Александр Горовой.

В список ограничений войдут запреты на регистрацию браков и разводов, использование банковских услуг, управление автомобилем, оформление детей в школы и детские сады, а также регистрацию собственности. Реестр, который планируется запустить с 2025 года, будет включать данные о мигрантах с истекшими или аннулированными документами, а также тех, кто совершил административные правонарушения и подлежит депортации.

По словам Горового, реестр контролируемых лиц призван стимулировать нелегалов покидать страну. Для реализации инициативы МВД собирается сотрудничать с Минцифры.

В августе в МВД подсчитали, что в России на незаконных основаниях находятся 630 тыс. мигрантов.

Ранее стало известно, откуда чаще всего мигранты переезжают в Россию.

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