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Стало известно, где находится дом главы поставщиков взорвавшихся пейджеров

Bloomberg: дом поставщика взорвавшихся пейджеров оказался казармой в Париже

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Hassan Ammar/AP

По адресу гендиректора компании BAC Consulting Kft, которую связывают со взрывами пейджеров в Ливане, находится казарма для жандармов в Париже. Об этом сообщает Bloomberg.

По информации агентства, официальный адрес компании BAC приводит к небольшому почтовому офису в Будапеште, зажатому между шоссе и полуразрушенной железнодорожной станцией. Однако женщина, работающая там, утверждает, что единственным признаком компании, который она видела, были ежемесячные визиты представителя BAC, чтобы забрать почту. В качестве адреса гендиректора компании был указан адрес казармы французских жандармов в Париже.

Отмечается, что представительство BAC в Будапеште заявило, что компания «является торговым посредником без производственной или операционной площадки в Венгрии».

До этого японская корпорация Icom сообщила, что проверяет информацию о том, что производимые ею рации взрывались на территории Ливана после предполагаемой кибернетической атаки.

Вечером 17 сентября у тысяч членов «Хезболлы» взорвались личные пейджеры. В результате пострадали не менее четырех тысяч человек.

Ранее Макрон обратился к Нетаньяху из-за планирования Израилем операции против «Хезболлы».

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Подрыв пейджеров «Хезболлы»
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