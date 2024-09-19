Суд отказал экс-главе Всероссийского общества глухих в освобождении от наказания

Преображенский суд Москвы не стал рассматривать просьбу бывшего президента Всероссийского общества глухих (ВОГ) Валерия Рухледева в освобождении от наказания. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на постановление суда.

«Ходатайство об освобождении от наказания в связи с болезнью возвращено осужденному», — говорится в документе.

В марте 2023 года Хамовнический суд Москвы приговорил Рухледева к семи годам колонии общего режима. Экс-главу ВОГ признали виновным в крупных растратах средств организации.

В апреле 2024 года в МВД сообщили, что следователи продолжают предварительное расследование уголовного дела о хищении имущества организации.

По версии следствия, сообщники в руководстве общества избавлялись от якобы непрофильных активов, а также продали несколько зданий организации по существенно заниженной цене. Ущерб из-за этих действий оценили более чем в 200 млн рублей.

Ранее во Всероссийском обществе глухих озвучили ущерб из-за махинаций руководства.