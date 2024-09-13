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Суд вернется к пересмотру приговора по делу Фургала

Кассационный суд в Саратове вернется к пересмотру приговора по делу Фургала

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Global Look Press

Первый кассационный суд общей юрисдикции в Саратове 13 сентября вернется к пересмотру приговора по делу бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным стороны защиты, на присяжных могло быть оказано давление со стороны судьи, из-за чего адвокаты подали апелляцию. Однако 15 ноября 2023 года Московский областной суд признал приговор законным.

Тогда защита экс-губернатора обжаловала приговор в кассации. Суд начал рассмотрение жалобы 23 августа текущего года.

При этом Бабушкинский суд Москвы сейчас рассматривает второе уголовное дело, заведенное в отношении Фургала — о хищении активов «МСП Банка». На скамье подсудимых находится 10 человек.

Фургала задержали в июле 2020 года. По данным СК РФ, в 2004-2005 годах он организовал покушение на бизнесмена Александра Смольского и расправы над предпринимателями Евгением Зорей и Олегом Булатовым. Фургал отрицает свою вину.

В феврале 2023 года экс-губернатора приговорили к 22 годам колонии строгого режима.

Ранее спецпрокурор потребовал возобновить дело против Алека Болдуина.

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