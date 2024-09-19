Защита экс-главы Всероссийского общества глухих просит освободить его

Адвокат бывшего главы Всероссийского общества глухих (ВОГ) Валерия Рухледева, осужденного за растрату, обратился в Преображенский суд Москвы с ходатайством об освобождении его подзащитного от отбытия наказания в связи с болезнью, сообщает РИА Новости.

В инстанции подчеркнули, что материал был возвращен заявителю из-за отсутствия части документов, предусмотренных Уголовно-процессуальным кодексом РФ.

В публикации отмечается, что после устранения недочетов адвокат может снова обратиться в суд.

В апреле 2024 года сообщалось, что следователи Следственного департамента МВД России продолжают предварительное расследование уголовного дела о хищении имущества Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское общество глухих».

В марте 2023 года Хамовнический суд столицы приговорил к семи годам заключения бывшего президента Всероссийского общества глухих Валерия Рухледева.

В 2018 года Валерий Рухледев был помещен под домашний арест. Его подозревали в растрате более 50 млн рублей.

Ранее почти все руководство Всероссийского общества глухих заподозрили в хищении активов.