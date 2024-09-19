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Синоптик рассказал, когда в Подмосковье начнутся заморозки

Синоптик Вильфанд: заморозки в Подмосковье начнутся в ночь на 23 сентября

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Andrei Metelev/Shutterstock/FOTODOM

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что в ночь на 23 сентября в Подмосковье придут первые осенние заморозки. Его слова приводит РИА Новости.

Ожидается, что самыми холодными днями месяца в столице и Московской области станут воскресенье 22 сентября и понедельник 23 сентября. По словам Вильфанда, в воскресенье в европейской части России произойдет резкое похолодание, температура будет доходить до 2-7°С ночью и 11-16°С днем.

«В понедельник тоже температура будет ниже нормы на 2°С, и уже прогнозируется в Москве и области от 1°С ниже ноля, -1 – +4°С, а дневные температуры в Москве будут 12-14°С, по области – 10-15 °С», — рассказал он.

Отмечается, что со вторника, 24 сентября, температура в России начнет расти.

4 сентября в Окинский район Бурятии пришли первые заморозки. На кадрах с места событий видно, что деревья и растения в регионе покрылись инеем из-за резкого перепада температур.

Ранее бабье лето в Москве стало рекордно жарким.

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