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Синоптик призвал наслаждаться последними днями «суперлета»

Вильфанд: температура к воскресенью опустится больше, чем на десять градусов

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Нина Зотина/РИА Новости

Жители европейской России будут наслаждаться последними днями летней погоды, к воскресенью резко похолодает. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, передает РИА Новости.

«Погода не просто перешагнула, она изящно перепрыгнула через 1 сентября и <…> продолжала существовать в суперлетнем режиме», — отметил он.

Синоптик предсказал, что уже в пятницу температура понизится до плюс 20-22 градусов, в субботу — еще на пару градусов.

По словам Вильфанда, значительное похолодание в регионе ожидается в воскресенье, 22 сентября, в день осеннего равноденствия. Ночная температура понизится до +2...+7°C, дневная — до +11...+16°C. То есть к концу недели столбик термометра снизится больше, чем на десять градусов.

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