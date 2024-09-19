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Временным главой Петропавловска-Камчатского стал экс-прокурор города

Врио мэра Петропавловска-Камчатского стал бывший прокурор Евгений Беляев

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Новости Камчатки - Кам 24/Youtube

Депутаты городской думы Петропавловска-Камчатского назначили временно исполняющим обязанности мэра бывшего прокурора города Евгения Беляева. Об этом сообщили в городской думе, передает РИА Новости.

«Евгений Беляев утвержден на внеочередной сессии городской думы <…> временно исполняющим обязанности главы города», — сообщили в думе.

Во вторник, 17 сентября, глава Петропавловск-Камчатского городского округа Константин Брызгин объявил об отставке по собственному желанию. Евгений Беляев освободил 9 сентября должность прокурора Петропавловска-Камчатского и стал заместителем главы краевого центра. 46-летний Брызгин возглавлял администрацию столицы Камчатки с апреля 2020 года.

16 сентября стало известно, что глава городского округа Тольятти Николай Ренц уходит со своего поста. В августе на фоне слухов об отставке мэра «Коммерсантъ» сообщал, что градоначальник намерен сохранить свой пост.

Ранее сообщалось, что бывший мэр Сочи принимает участие в СВО.

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