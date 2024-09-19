На востоке Москвы загорелась кровля административного здания

Кровля административного здания горит на востоке Москвы, сообщает Главное управление МЧС России по столице в своем Telegram-канале.

В ведомстве подчеркнули, что пожар был оперативно локализован, специалисты МЧС продолжают работы по полной ликвидации возгорания.

В заявлении отмечается, что на месте работают 48 специалистов и 13 единиц техники.

Позднее в МЧС добавили, что пожар был ликвидирован, пострадавших нет.

Накануне в Мещанском районе Москвы произошел пожар, возгорание началось в квартире на пятом этаже многоквартирного дома.

Инцидент случился в Большом Сергиевском переулке, где огонь охватил четырехкомнатную квартиру. Из окон поднимался густой серый дым.

Пожар тушили 19 спасателей и семь единиц техники. Пострадавших нет, сообщили в МЧС.

18 сентября пожарные локализовали пожар на складе в Уссурийске. Незадолго до этого в ведомстве сообщали, что огонь охватил пять зданий, общей площадью в 3 тысячи квадратных метров.

Ранее на западе Москвы произошел пожар.