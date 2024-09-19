Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

На востоке Москвы загорелась кровля административного здания

МЧС: на востоке Москвы горит кровля административного здания

close
Shutterstock/Haggardous50000

Кровля административного здания горит на востоке Москвы, сообщает Главное управление МЧС России по столице в своем Telegram-канале.

В ведомстве подчеркнули, что пожар был оперативно локализован, специалисты МЧС продолжают работы по полной ликвидации возгорания.

В заявлении отмечается, что на месте работают 48 специалистов и 13 единиц техники.

Позднее в МЧС добавили, что пожар был ликвидирован, пострадавших нет.

Накануне в Мещанском районе Москвы произошел пожар, возгорание началось в квартире на пятом этаже многоквартирного дома.

Инцидент случился в Большом Сергиевском переулке, где огонь охватил четырехкомнатную квартиру. Из окон поднимался густой серый дым.

Пожар тушили 19 спасателей и семь единиц техники. Пострадавших нет, сообщили в МЧС.

18 сентября пожарные локализовали пожар на складе в Уссурийске. Незадолго до этого в ведомстве сообщали, что огонь охватил пять зданий, общей площадью в 3 тысячи квадратных метров.

Ранее на западе Москвы произошел пожар.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами