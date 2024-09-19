Жителя Приморья обвинили в призывах к терроризму

Следственный комитет возбудил дело в отношении 19-летнего жителя Приморья по обвинению в террористической деятельности. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК России по Приморскому краю.

«Местный житель обвиняется в публичном оправдании деятельности террористической организации», — отметили в ведомстве.

Следствие установило, что в сентябре 2023 года обвиняемый разместил в одном из мессенджеров высказывания, оправдывающие деятельность украинского военизированного объединения, признанного террористическим и запрещенным в РФ.

Правоохранители задержали фигуранта, сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

В начале сентября стало известно, что Егора Балазейкина, который дважды пытался поджечь военкоматы, переведут во взрослую колонию. В ноябре 2023 года военный суд на выездном заседании в Санкт-Петербурге приговорил его к шести годам лишения свободы с отбыванием наказания в воспитательной колонии до 19 лет по делу о терроризме.

Ранее жителя Югры отправили в колонию по обвинению в финансировании терроризма.