Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

МВД заявило об оперативных действиях в Тутаеве после сообщений о стрельбе

Полиция и Росгвардия проводят в Тутаеве под Ярославлем оперативные мероприятия

close
Александр Кондратюк/РИА Новости

Сотрудники уголовного розыска совместно с Росгвардией проводят оперативные мероприятия в городе Тутаев Ярославской области. Об этом сообщили в УМВД по региону, передает РИА Новости.

«Сотрудниками <…> проводятся оперативные мероприятия при содействии Росгвардии», — отметили в пресс-службе УМВД по Ярославской области.

До этого Telegram-канал Mash опубликовал видео, которое, как утверждается, снято в Тутаеве. В публикации отметили, что правоохранители задержали «около двадцати жителей Рыбинска, которые приехали на разборки». Город Рыбинск находится примерно в 50 км от Тутаева.

Накануне в Москве около офиса Wildberries произошла стрельба. На этом фоне в корпусе факультета журналистики Московского государственного университета (МГУ), который находится рядом, объявили эвакуацию. Перестрелка в офисе Wildberries произошла из-за вседозволенности и беззакония. Таким мнением о конфликте в центре Москвы с «Газетой.Ru» поделился первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Николай Арефьев.

Ранее россиянина собрались судить за избиение прохожих костылем, стулом и шваброй.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами