МВД заявило об оперативных действиях в Тутаеве после сообщений о стрельбе

Сотрудники уголовного розыска совместно с Росгвардией проводят оперативные мероприятия в городе Тутаев Ярославской области. Об этом сообщили в УМВД по региону, передает РИА Новости.

«Сотрудниками <…> проводятся оперативные мероприятия при содействии Росгвардии», — отметили в пресс-службе УМВД по Ярославской области.

До этого Telegram-канал Mash опубликовал видео, которое, как утверждается, снято в Тутаеве. В публикации отметили, что правоохранители задержали «около двадцати жителей Рыбинска, которые приехали на разборки». Город Рыбинск находится примерно в 50 км от Тутаева.

Накануне в Москве около офиса Wildberries произошла стрельба. На этом фоне в корпусе факультета журналистики Московского государственного университета (МГУ), который находится рядом, объявили эвакуацию. Перестрелка в офисе Wildberries произошла из-за вседозволенности и беззакония. Таким мнением о конфликте в центре Москвы с «Газетой.Ru» поделился первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Николай Арефьев.

Ранее россиянина собрались судить за избиение прохожих костылем, стулом и шваброй.