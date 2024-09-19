В Ливане сообщили об увеличении числа жертв детонации средств связи

Число жертв серии взрывов средств связи, произошедшей в разных районах Ливана, возросло до 20 человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Центр экстренных ситуаций при минздраве республики.

«По обновленным данным, в результате взрывов раций сегодня вечером число погибших достигло 20, раненых более 450 человек», — говорится в сообщении центра.

Вечером 17 сентября у тысяч членов ливанского движения «Хезболла» взорвались личные пейджеры. В результате пострадали не менее 4 тысяч человек. В министерстве информации Ливана назвали произошедшее «израильской агрессией».

18 сентября в Ливане начались массовые детонации других устройств, включая рации и бытовую технику. Власти попросили всех, у кого есть устройства связи с литиевой батареей, немедленно их отключить. Подробнее читайте в материале «Газеты.Ru».

По информации ливанской газеты «Ан-Нахар», взорвавшиеся рации были закуплены около пяти месяцев назад, почти одновременно с пейджерами, которые сдетонировали накануне.

Ранее в Кремле отреагировали на серию взрывов пейджеров в Ливане.