В Ливане сравнили последствия взрывов раций и пейджеров

Взрывы раций Icom IC-V82 в южных районах Бейрута нанесли людям более тяжелые ранения, чем детонация пейджеров. Об этом заявил исполняющий обязанности министра здравоохранения республики Фирас Абьяд, передает ТАСС.

«Врачи прилагают все силы, чтобы спасти людей», — сказал и.о. главы минздрава.

Абьяд добавил, что в Бейрут доставили группу тяжело раненных людей из Южного Ливана. По его словам, местные клиники ограничены в оказании необходимой помощи, из-за чего врачи приняли решение перевезти пострадавших в столицу республики.

Вечером 17 сентября у тысяч членов ливанского движения «Хезболла» взорвались личные пейджеры. В министерстве информации Ливана назвали произошедшее «израильской агрессией».

18 сентября в Ливане начались массовые детонации других устройств, включая рации и бытовую технику. Подробнее читайте в материале «Газеты.Ru».

Ранее аналогичные взорвавшимся в Ливане рации нашли в продаже в РФ.