Охрану школ во Львове усилили из-за угрозы «массовой бойни»

Мэр Львова Андрей Садовой объявил об ужесточении мер безопасности в городских школах из-за угрозы «массовой бойни», появившейся в одном из Telegram-каналов. Заявление Садового было опубликовано в его Telegram-канале.

Всех проходящих в учебные заведения 19 сентября будут проверять охранники и полицейские. Внутрь смогут пройти только сотрудники полиции, работники и учащиеся. В ночь на 18 сентября во Львове неизвестные подожгли восемь объектов, включая здание кинотеатра «Колокол», а незадолго до этого вандалы разгромили кафе.

Сообщение о планируемой атаке на школы с целью «очистить планету» от детей было опубликовано в анонимном Telegram-канале с 2,5 тыс. подписчиков. К публикации было приложено фото пулемета и нескольких автоматов. Кроме того, в сети появились сообщения о готовящемся нападении на ТЦ «Форум».

До этого в Киеве неизвестный устроил стрельбу во дворе жилого дома.

Ранее атаку на школу в Челябинске связали с «Синим китом».