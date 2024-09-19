Больше половины россиян купили бы недвижимость на юге при доходности объекта в 10-20%

Больше половины — 64,4% — опрошенных россиян положительно высказались о приобретении объекта недвижимости с высокой доходностью. Это показал опрос девелоперской компании ССК, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Согласно результатам опроса, 57,4% респондентов, желающих купить недвижимость на Черноморском побережье России, ждут высокой доходности. Более 60% опрошенных ответили, что их привлекли бы объекты с быстрой окупаемостью.

Россияне также отметили важные условия, при наличии которых объект был бы более привлекателен для покупки. Например, более 70% хотят, чтобы заботу об объекте полностью на себя взяла управляющая компания: это и уборка в номерах, и сдача объекта в аренду. Также потенциальные покупатели требуют наличия высокого сервиса: на территории должны оказываться услуги швейцара, портье, valet-менеджера, робота-консьержа, а также приветствуется room-сервис.

67,8% респондентов важно вкладывать денежные средства в недвижимость в стабильно развивающемся городе с хорошей экологией. 77% хотят, чтобы объект недвижимости приносил доход круглый год.

Рекордное количество респондентов (93,1%) единогласно выразило желание приобрести недвижимость у надежного застройщика.

Для покупки объекта под инвестицию россияне выделяют следующие важные моменты: наличие мест для интересного досуга и отдыха (67,3%), «умная» система кондиционирования (32,7%) и бесперебойный интернет (72,3%).

Потенциальные покупатели голосуют за наличие на территории собственного кинотеатра, библиотеки и зала для игры в бильярд. Большинство из них также считает, что наличие спортзала, если он будет расположен прямо на территории объекта, существенно повысит привлекательность объекта.

Также многие из них (32,7%) голосуют за наличие системы «умного» доступа на территории, который, по их мнению, обезопасит объект недвижимости от появления посторонних. 88% особо отметили важность общего уровня безопасности в объекте и на его территории и проголосовали за круглосуточное видеонаблюдение на территории.

При ответе на вопрос о том, какие виды спортивных и игровых активностей хотелось бы видеть на территории объекта или в непосредственной близости, мнения потенциальных покупателей разделились. Часть респондентов не против увидеть бассейн с возможностью обучения серфингу, другие — парк аттракционов или аквапарк, и лишь небольшая часть специалистов хотела бы видеть на территории комплекса киберклуб.

Из социальных объектов респонденты проголосовали за наличие медцентра в шаговой доступности, а также супермаркета. При этом требования к медицинскому учреждению у потенциальных покупателей довольно высоки: круглосуточный режим работы, возможность заказа и доставки лекарств, высокий класс профессионализма у докторов, возможность проведения различных инъекций, капельниц, а также наличие круглосуточного медпункта внутри.

Большая часть участников опроса положительно отреагировала на наличие на территории объекта детского клуба с няней и аниматором.

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