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Число погибших и пострадавших при детонации устройств в Ливане выросло

Al Mayadeen: число погибших при детонации устройств в Ливане достигло 14

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Hassan Hankir/Reuters

Число погибших в результате второй серии взрывов устройств связи в Ливане увеличилось до 14, сообщает Al Mayadeen со ссылкой на данные минздрава республики.

В ведомстве подчеркнули, что ранения при произошедшем получили по меньшей мере 450 человек.

Ливан второй день охвачен взрывами. На этот раз взрываются автомобильные радиостанции ICO «Хезболлы», ноутбуки, мобильные телефоны. Власти попросили всех, у кого есть устройства связи с литиевой батареей, немедленно их отключить. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Вечером 17 сентября у тысяч членов «Хезболлы» взорвались личные пейджеры. В результате пострадали не менее 4 тысяч человек, 12 спасти не удалось, включая 8-летнего ребенка и сына одного из лидеров «Хезболлы».

В министерстве информации Ливана назвали произошедшее «израильской агрессией». «Хезболла» также сообщила, что начала детальное расследование обстоятельств случившегося.

Ранее было раскрыто происхождение раций, взорвавшихся в Ливане.

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Подрыв пейджеров «Хезболлы»
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