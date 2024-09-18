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В Саратове подросток подрабатывал курьером у мошенников и помог обокрасть пенсионерку

В Саратове задержали подростка, работавшего курьером у мошенников

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Pexels

В Саратове подросток подрабатывал курьером у мошенников и помог аферистам обокрасть пенсионерку по схеме «родственник попал в ДТП». Об этом сообщает пресс-служба УМВД региона.

С заявлением в правоохранительные органы обратилась 85-летняя жительница Волжского района Саратова, женщина сообщила, что ей позвонили неизвестные. Мошенники представились сотрудниками полиции и сообщили, что внучка пенсионерки якобы стала виновницей ДТП, аферисты убедили россиянку передать им наличные в сумме 400 тысяч рублей.

Деньги женщина передала молодому человеку, который представился курьером. Связавшись с внучкой, потерпевшая поняла, что ее обманули. Правоохранителям удалось разыскать пособника злоумышленников, им оказался 16-летний житель Ленинского района Саратова.

Подросток рассказал, что деньги отправил «работодателям», которых нашел в сети интернет, оставив себе определенный процент за услугу курьера. В отношении него избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Возбуждено уголовное дело.

Ранее российская школьница сыграла в игру от блогера и подарила мошенникам сбережения матери.

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