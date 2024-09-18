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Стало известно об усилиях Лукашенко по недопущению эскалации на Украине

Эйсмонт: Лукашенко делает все для исключения втягивания в конфликт на Украине

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Pravda Komsomolskaya/Global Look Press

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прилагает все усилия, чтобы избежать вовлечения страны в конфликт на Украине, заявила пресс-секретарь белорусского лидера Наталья Эйсмонт.

На днях Лукашенко отметил, что США подталкивают Киев к обострению отношений с Минском, включая возможность атаки на приграничные объекты Белоруссии, при этом обвиняя страну в нарушениях воздушного пространства, связанных с российскими дронами.

«Очевидно, что никаких атак с территории Белоруссии не происходит, и украинская сторона это понимает. Однако это может быть попыткой втянуть Белоруссию в военные действия. Президент неоднократно подчеркивал, что такие попытки имели место, но не увенчались успехом. Он делает все возможное, чтобы предотвратить эскалацию конфликта», — сказала Эйсмонт.

Пресс-секретарь также отметила, что Лукашенко говорил о возможной очередной попытке втянуть Белоруссию в конфликт.

«Как он упомянул ранее, в свете полученной информации, в конце сентября — начале октября ожидается активизация действий в зоне спецоперации. Настораживает, что, по имеющимся данным, триггером для обострения отношений между Россией и Украиной могут стать случаи на белорусско-украинской границе, в частности, предполагаемые полеты беспилотников Российской Федерации с территории Белоруссии. Это может послужить основанием для Украины для нанесения ответных ударов по Белоруссии, включая удары по объектам инфраструктуры», — добавила Эйсмонт.

Она также предположила, что такая ситуация может быть «одним из шагов к дестабилизации обстановки в стране перед президентскими выборами».

Накануне Лукашенко заявил, что нападение на Белоруссию какой-либо иностранной державы является началом третьей мировой войны.

Ранее стало известно о плане заговорщиков расстрелять вертолет Лукашенко.

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