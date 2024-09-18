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Российский самолет назвали в честь бывшего депутата Госдумы

В честь полярника Чилингарова назвали пассажирский самолет компании «Ямал»

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Телеграм-канал Ямал. Официально

В честь известного российского полярника и бывшего депутата Госдумы Артура Чилингарова был назван пассажирский самолет компании «Ямал». Об этом сообщил губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Дмитрий Артюхов в своем Telegram-канале.

«Символично, что борт был назван в его честь накануне дня рождения — 25 сентября Артуру Чилингарову исполнилось бы 85 лет», — отметил губернатор.

По информации чиновника, самолет, получивший имя заслуженного исследователя, уже успешно совершил свои первые рейсы.

Вечером 1 июня председатель ГД РФ Вячеслав Володин сообщил что, Артура Чилингарова не стало.

Спикер нижней палаты российского парламента напомнил, что Чилингаров избирался в ГД РФ в течение семи созывов. Более того, в прошлом он руководил экспедициями и активно занимался исследованиями Арктики и Антарктики.

Ранее сообщалось, что российские авиакомпании эксплуатируют более 750 иностранных самолетов.

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