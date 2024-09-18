Адвокаты прокомментировали слухи об аресте Владислава Бакальчука

Адвокаты Владислава Бакальчука, мужа основательницы Wildberries Татьяны Бакальчук, опровергли новость о его задержании. Соответствующий пост опубликован в Telegram-канале Бакальчука.

«От имени группы адвокатов, представляющих интересы Владислава Сергеевича, сообщаем, что на данный момент он не является ни задержанным, ни арестованным. Просим вас не верить фейкам и следить за актуальной информацией в этом канале. Как только Владислав даст пояснения, он обязательно расскажет подробности», — говорится в сообщении.

До этого сообщалось, что Владислав Бакальчук дает показания после стрельбы у офиса WB.

18 сентября основательница Wildberries Татьяна Бакальчук заявила, что ее муж с вооруженными людьми пытался захватить офис компании Романовом переулке в Москве. Вооруженные люди в масках также пришли в офис Wildberries на Динамо.

Сам Владислав Бакальчук утверждает, что приехал на переговоры, а на него и его команду совершили нападение.

В это же время у бизнес-центра, где находится офис Wildberries произошла перестрелка, пострадали пять человек. После стрельбы у офиса Wildberries несколько человек задержала полиция.

Из-за стрельбы из корпуса факультета журналистики МГУ, который находится рядом с главным офисом Wildberries, эвакуировали студентов.

Ранее Татьяна Бакальчук со слезами обратилась к мужу.