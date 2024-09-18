Бакальчук со слезами обратилась к мужу

Основательница Wildberries Татьяна Бакальчук со слезами на глазах обратилась к своему мужу Владиславу Бакальчуку после инцидента, связанного со стрельбой возле офиса маркетплейса. Соответствующее видео она опубликовала в своем Telegram-канале.

«Вооруженные люди ворвались в наш офис, устроили перестрелку, погром. Владислав, что ты творишь? Как ты будешь смотреть в глаза своим родителям и нашим детям? Как ты мог? Как ты мог довести ситуацию до такого абсурда?» — сказала она.

18 сентября основательница Wildberries Татьяна Бакальчук заявила, что ее муж с вооруженными людьми пытался захватить офис компании в Романовом переулке в Москве. Вооруженные люди в масках также пришли в офис Wildberries на Динамо.

Сам Владислав Бакальчук утверждает, что приехал на переговоры, а на него и его команду совершили нападение.

В это же время у бизнес-центра, где находится офис Wildberries произошла перестрелка, пострадали пять человек. После стрельбы у офиса Wildberries несколько человек задержала полиция.

Из-за стрельбы из корпуса факультета журналистики МГУ, который находится рядом с главным офисом Wildberries, эвакуировали студентов.

Ранее в Wildberries высказались о попытке рейдерского захвата второго офиса компании.