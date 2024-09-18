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Владислав Бакальчук дает показания после стрельбы у офиса WB

Владислав Бакальчук «находится на беседе в правоохранительных органах»

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Антон Вылекжанин/РИА Новости

После трагического инцидента со стрельбой около офиса Wildberries Владислав Бакальчук проводит беседу с представителями правоохранительных органов и предоставляет свои показания. Об этом сообщил Forbes его адвокат.

По словам защитника, Бакальчук стал жертвой нападения во время попытки войти в офис маркетплейса, когда на него напали «вооруженные сотрудники охраны Wildberries», среди которых был «вооруженный террорист».

По данным Telegram-канала Baza, Бакальчук проходит в качестве свидетеля, однако после допроса его процессуальный статус может быть изменен.

Следователи возбудили сразу несколько уголовных дел.

По данным следствия, 18 сентября 2024 года в офисе онлайн-магазина «Вайлдберриз», расположенном в Романовом переулке в городе Москве, произошла стрельба, в результате которой пострадали семь человек, в том числе двое сотрудников правоохранительных органов. Двух человек спасти не удалось.

В настоящее время следователи и криминалисты работают на месте происшествия, проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.

18 сентября основательница Wildberries Татьяна Бакальчук заявила, что вооруженные люди в масках также пришли в офис Wildberries на Динамо.

Сам Владислав Бакальчук утверждает, что приехал на переговоры, а на него и его команду совершили нападение.

Ранее Бакальчук рассказал, кто открыл стрельбу у офиса Wildberries.

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Стрельба в офисе Wildberries
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