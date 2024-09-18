Путин поздравил с победой на выборах избранных глав регионов

Президент Российской Федерации Владимир Путин поздравил новых руководителей регионов, которые добились успеха на выборах в сентябре. Об этом сообщает РИА Новости.

Российский лидер подчеркнул, что в этом году наблюдалась высокая степень активности избирателей.

«Путин поздравил избранных губернаторов России с их победой на выборах», — сообщает агентство.

Российский лидер отметил, что выборный процесс прошел в атмосфере открытой конкурентной борьбы, также заявив о значительном числе участников голосования.

Также сегодня Путин обратился с благодарностью к избирателям из приграничных с Украиной районов.

До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что выборы в России прошли образцово, прозрачно и по правилам.

С 6 по 8 сентября в России прошли выборы различного уровня.

Ранее в Думе заявили о неудачах Запада в попытках повлиять на выборы в РФ.