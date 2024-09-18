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Раскрыта роль Венгрии в производстве детонировавших пейджеров в Ливане

CNA: взорвавшиеся пейджеры произвела венгерская компания

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SOCIAL MEDIA/Reuters

Тайваньская компания по производству пейджеров Gold Apollo заявила, что взорвавшиеся в Ливане устройства связи были разработаны и произведены венгерской компанией BAC Consulting KFT. Об этом говорится в заявлении компании, текст которого приводит Центральное информационное агентство CNA.

«Владелец бренда Golden Apollo выступил сегодня с заявлением, в котором заявил, что этот продукт разрешен к производству и продаже только компаниям с адресами в Венгрии», — говорится в публикации.

По данным агентства, Gold Apollo заключила соглашение о производстве ее продукции с зарегистрированной в Будапеште компанией BAC Consulting KFT.

Как сообщила в своем заявлении компания, пейджеры модели AR-924 производились и реализовывались венгерской компанией BAC. В свою очередь компания Gold Apollo предоставила разрешение на использование своего бренда, но при этом не несет ответственности за разработку и производство продукции.

До этого американский портал Axios со ссылкой на источники сообщил, что Израиль взорвал тысячи раций членов «Хезболлы» в Ливане. Кроме того, почти три тысячи человек ранены при взрывах пейджеров членов «Хезболлы».

Взрывы пейджеров прозвучали в южном районе столицы Ливана — Бейрута, который считается оплотом «Хезболлы», а также в Сидоне, других регионах страны и в сирийском Дамаске, где находилась в тот момент делегация палестинского движения. Члены «Хезболлы» используют эти устройства в закрытой системе связи. Подробности о произошедшем — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Ливане начали взрываться телефоны и солнечные батареи.

Все новости на тему:
Подрыв пейджеров «Хезболлы»
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