В Совфеде считают, что в России феминистки объединяются для поддержки мужчин

Сенатор и председатель Социал-демократического союза женщин России Ольга Епифанова заявила «Газете.Ru», что РФ является страной «здорового феминизма», в которой не приживется западный подход, в котором «все мужчины — враги». Так она прокомментировала слова спикера Совфеда Валентины Матвиенко о том, что феминизм потерял свою актуальность.

«В России и на Западе, на мой взгляд, подходы к феминизму совершенно разные. Западный вариант феминизма — это внушение женщинам, что мир к ним несправедлив, поскольку живет по мужским законам, а мужчины — враги. В России такая формула не прижилась и не приживется. Россия — страна здорового феминизма, которая первой в мире дала женщинам независимость и равные права с мужчинами на законодательном уровне. Российские женщины ценят свою женственность, а в мужчинах — мужественность, и это никак не мешает их равноправию», — считает она.

Епифанова добавила, что в России женщины исторически объединяются не против мужчин, а «для их поддержки».

«Наша страна уникальна во всем и в части феминизма тоже, потому что наши женщины никогда не объединяются против мужчин, они объединяются для их поддержки. Так сложилось исторически, так как России часто приходилось обороняться от врагов. Мужчины уходили воевать, и в тылу их заменяли женщины, а многие и сами уходили воевать. То же самое происходит и сейчас, когда помощь фронту становится делом все большего числа наших женщин», — сказала она.

Сенатор также согласилась со словами Матвиенко о том, что необходимо запретить «движение чайлдфри», поскольку оно создает «моду на бездетность».

18 сентября в интервью газете «Известия» председатель Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что «движение чайлдфри» в России нужно запретить на законодательном уровне. Также она рассказала о современном состоянии феминизма — по ее мнению, изначально в основе идеологии была идея равноправия женщин, однако «на Западе феминизм выродился, радикализировался».

Ранее депутат Госдумы Останина раскритиковала идею о надзоре работодателей за рождаемостью.