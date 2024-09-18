В ООН осудили организацию взрывов пейджеров в Ливане

Подрыв пейджеров в Ливане и Сирии является нарушением международного гуманитарного права и прав человека. Об этом сказано в заявлении Верховного комиссара Организации Объединенных Наций (ООН) по правам человека Фолькера Тюрка, передает РИА Новости.

«Удары по тысячам людей, будь то гражданские лица или члены вооруженных групп, без информации о том, у кого были поражающие устройства, их местонахождении и окружении в момент нападения, нарушает международное право в области прав человека и международное гуманитарное право», — говорится в сообщении.

Вечером 17 сентября у тысяч членов «Хезболлы» взорвались личные пейджеры. В результате пострадали не менее 4 тысяч человек, 12 спасти не удалось, включая 8-летнего ребенка и сына одного из лидеров «Хезболлы».

В министерстве информации Ливана назвали произошедшее «израильской агрессией». «Хезболла» также сообщила, что начала детальное расследование обстоятельств случившегося.

18 сентября звуки взрывов, похожих на детонацию пейджеров, были слышны в разных районах Ливана, включая южный пригород Бейрута. В ливанских СМИ также сообщается, что на этот раз взрываются не пейджеры, а ноутбуки, мобильные телефоны и автомобильные радиостанции. Взрывы также происходят в жилых домах и салонах сотовой связи. Пострадали порядка 100 человек, троих не удалось спасти.

Ранее в Ливане начали взрываться телефоны и солнечные батареи.