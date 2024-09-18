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В СК России назвали число пострадавших в результате стрельбы у офиса Wildberries

СК: семь человек пострадали при стрельбе у офиса Wildberries в центре Москвы

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Антон Вылекжанин/РИА Новости

Семь человек пострадали при стрельбе у офиса Wildberries в бизнес-центре «Романов Двор» в Москве. Об этом сообщили в Следственном комитете (СК) России.

«Пострадали семь человек, в том числе двое сотрудников правоохранительных органов, которые прибыли на вызов для пресечения противоправных действий», — говорится в сообщении.

В СК также подтвердили, что двое пострадавших получили ранения, несовместимые с жизнью, медики не смогли им помочь. Остальные пострадавшие были госпитализированы в медицинские учреждения, где им оказывается необходимая помощь. Следователи СК возбудили уголовное дело.

Инцидент, о котором идет речь, произошел 18 сентября. Супруг основательницы Wildberries Татьяны Бакальчук Владислав вместе с охраной попытался попасть в офис компании. Сообщалось, что началась стрельба. В здании журфака МГУ на Моховой объявили эвакуацию студентов — вуз находится рядом с офисом Wildberries.

При этом Владислав Бакальчук заявил, что на него и команду «пытались совершить нападение», когда предприниматель приехал на переговоры по остановке строительства складов. Сама Татьяна Бакальчук назвала действия Владислава попыткой рейдерского захвата. Подробности о произошедшем — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Владислав Бакальчук рассказал, кто открыл стрельбу у офиса Wildberries.

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Стрельба в офисе Wildberries
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