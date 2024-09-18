В Ливане начали взрываться телефоны и солнечные батареи

В Ливане начали взрываться устройства для снятия отпечатков пальцев, некоторые телефоны и солнечные батареи. Об этом сообщает телеканал Al Hadath.

В различных регионах республики взорвались рации, телефоны, устройства для снятия отпечатков пальцев, а также устройства, работающие на солнечных батареях и литийионных аккумуляторах.

18 сентября звуки взрывов, похожих на детонацию пейджеров, были слышны в разных районах Ливана, включая южный пригород Бейрута. В ливанских СМИ также сообщается, что на этот раз взрываются не пейджеры, а ноутбуки, мобильные телефоны и автомобильные радиостанции. Взрывы также происходят в жилых домах и салонах сотовой связи. Пострадали порядка 100 человек, троих не удалось спасти.

Вечером 17 сентября у тысяч членов «Хезболлы» взорвались личные пейджеры. В результате пострадали не менее 4 тысяч человек, 12 спасти не удалось, включая 8-летнего ребенка и сына одного из лидеров «Хезболлы».

В министерстве информации Ливана назвали произошедшее «израильской агрессией». «Хезболла» также сообщила, что начала детальное расследование обстоятельств случившегося.

Ранее президент Ирана назвал позором Запада взрывы пейджеров в Ливане.