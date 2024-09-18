Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Ливане начали взрываться телефоны и солнечные батареи

Al Hadath: в Ливане взрываются телефоны, солнечные батареи и другие приборы

В Ливане начали взрываться устройства для снятия отпечатков пальцев, некоторые телефоны и солнечные батареи. Об этом сообщает телеканал Al Hadath.

В различных регионах республики взорвались рации, телефоны, устройства для снятия отпечатков пальцев, а также устройства, работающие на солнечных батареях и литийионных аккумуляторах.

18 сентября звуки взрывов, похожих на детонацию пейджеров, были слышны в разных районах Ливана, включая южный пригород Бейрута. В ливанских СМИ также сообщается, что на этот раз взрываются не пейджеры, а ноутбуки, мобильные телефоны и автомобильные радиостанции. Взрывы также происходят в жилых домах и салонах сотовой связи. Пострадали порядка 100 человек, троих не удалось спасти.

Вечером 17 сентября у тысяч членов «Хезболлы» взорвались личные пейджеры. В результате пострадали не менее 4 тысяч человек, 12 спасти не удалось, включая 8-летнего ребенка и сына одного из лидеров «Хезболлы».

В министерстве информации Ливана назвали произошедшее «израильской агрессией». «Хезболла» также сообщила, что начала детальное расследование обстоятельств случившегося.

Ранее президент Ирана назвал позором Запада взрывы пейджеров в Ливане.

Все новости на тему:
Подрыв пейджеров «Хезболлы»
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами