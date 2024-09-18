Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Россиянка украла у пожилого любовника 2,5 млн рублей и уехала на море

В Липецкой области женщина украла у возлюбленного 2,5 млн рублей

close
Depositphotos

В Усманском районе Липецкой области женщина обокрала пожилого любовника и уехала с его деньгами отдыхать на море. Об этом сообщает пресс-служба УМВД региона.

С заявлением в правоохранительные органы обратился 62-летний сельчанин. Мужчина сообщил, что из его дома пропали наличные в сумме 2,5 млн рублей, которые россиянин получил после продажи недвижимости. Потерпевший также рассказал, что о деньгах знала только его 44-летняя сожительница.

Как установили сотрудники полиции, подозреваемая похитила наличные и уехала отдыхать на Черноморское побережье. Вернувшись из отпуска, сожительница мужчины призналась в содеянном и вернула возлюбленному 2,2 млн рублей. Возбуждено уголовное дело о краже, россиянке может грозить до 10 лет лишения свободы.

До этого сообщалось, что в Москве 17-летний юноша украл у родственницы ювелирные украшения и сдал их в ломбард, вырученные средства он проиграл в онлайн-казино. Молодой человек жил в одной квартире с бабушкой на Волоколамском шоссе. В один из дней, когда пожилой женщины не было дома, он собрал все украшения пенсионерки в рюкзак и сдал их в ломбард. Пенсионерка оценила ущерб в 10 млн рублей.

Ранее на Сахалине вор украл из частного дома чемодан с 1,8 млн рублей.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами