Россиянка украла у пожилого любовника 2,5 млн рублей и уехала на море

В Усманском районе Липецкой области женщина обокрала пожилого любовника и уехала с его деньгами отдыхать на море. Об этом сообщает пресс-служба УМВД региона.

С заявлением в правоохранительные органы обратился 62-летний сельчанин. Мужчина сообщил, что из его дома пропали наличные в сумме 2,5 млн рублей, которые россиянин получил после продажи недвижимости. Потерпевший также рассказал, что о деньгах знала только его 44-летняя сожительница.

Как установили сотрудники полиции, подозреваемая похитила наличные и уехала отдыхать на Черноморское побережье. Вернувшись из отпуска, сожительница мужчины призналась в содеянном и вернула возлюбленному 2,2 млн рублей. Возбуждено уголовное дело о краже, россиянке может грозить до 10 лет лишения свободы.

До этого сообщалось, что в Москве 17-летний юноша украл у родственницы ювелирные украшения и сдал их в ломбард, вырученные средства он проиграл в онлайн-казино. Молодой человек жил в одной квартире с бабушкой на Волоколамском шоссе. В один из дней, когда пожилой женщины не было дома, он собрал все украшения пенсионерки в рюкзак и сдал их в ломбард. Пенсионерка оценила ущерб в 10 млн рублей.

Ранее на Сахалине вор украл из частного дома чемодан с 1,8 млн рублей.