В Ливане сообщили о 100 пострадавших от взрывов телефонов

Устройства связи, отличные от пейджеров, взорвались в Ливане, пострадали порядка 100 человек. Об этом сообщает Al Hadath.

Взрывы были слышны в разный районах Ливана, уточняет источник.

Позже РИА Новости со ссылкой на источник также сообщило о взрывах коммуникационных устройств.

«Взорвались устройства связи, которые используют члены движения «Хезболла», отличные от пейджеров, которые сдетонировали менее чем 24 часа назад», — говорится в сообщении.

Кадрами с места взрывов делятся местные жители. На кадрах видно, что на улицах началась паника.

До этого массовые взрывы произошли в Ливане 17 сентября у тысяч членов «Хезболлы» взорвались личные пейджеры. В результате пострадали не менее четырех тысяч человек, 12 пострадавших спасти не удалось, включая 8-летнего ребенка, а также сына одного из лидеров «Хезболлы».

Ранее сообщалось, что в Венгрии проверят причастность местной фирмы к взрывам пейджеров в Ливане.