В Ливане начали взрываться мобильные телефоны

Звуки взрывов, похожих на детонацию пейджеров, были слышны в разных районах Ливана, включая южный пригород Бейрута. Об этом сообщает ливанское издание Lebanon24.

«Информация о новых взрывах в некоторых районах Ливана», — говорится в сообщении.

В ливанских СМИ также сообщается, что на этот раз взрываются не пейджеры, а ноутбуки, мобильные телефоны и автомобильные радиостанции. Взрывы также происходят в жилых домах и салонах сотовой связи.

Вечером 17 сентября у тысяч членов «Хезболлы» взорвались личные пейджеры. В результате пострадали не менее 4 тысяч человек, 12 спасти не удалось, включая 8-летнего ребенка и сына одного из лидеров «Хезболлы».

В министерстве информации Ливана назвали произошедшее «израильской агрессией». «Хезболла» также сообщила, что начала детальное расследование обстоятельств случившегося.

Ранее Венгрия отказалась признавать участие в терактах в Ливане.