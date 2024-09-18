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После перестрелки в центре Москвы у офиса Wildberries возбуждено уголовное дело

СК возбудил уголовное дело после стрельбы у офиса Wildberries в Москве

По факту происшествия со стрельбой в Москве возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает СК России в Telegram-канале.

После стрельбы в Романовом переулке в центре Москвы на месте происшествия работают следователи и криминалисты, изучаются записи камер видеонаблюдения, допрашиваются свидетели. Возбуждено несколько уголовных дел.

18 сентября основательница Wildberries Татьяна Бакальчук заявила, что ее муж с вооруженными людьми пытался захватить офис компании Романовом переулке в Москве. Вооруженные люди в масках также пришли в офис Wildberries на Динамо.

Сам Владислав Бакальчук утверждает, что приехал на переговоры, а на него и его команду совершили нападение.. После стрельбы у офиса Wildberries несколько человек задержала полиция.

До этого сообщалось, что в Госдуме прокомментировали стрельбу в офисе Wildberries. Перестрелка произошла из-за вседозволенности и беззакония. Таким мнением о конфликте в центре Москвы с «Газетой.Ru» поделился первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Николай Арефьев.

заявила
ее муж

Ранее момент начала стрельбы у офиса Wildberries попал на видео.

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