После перестрелки в центре Москвы у офиса Wildberries возбуждено уголовное дело

По факту происшествия со стрельбой в Москве возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает СК России в Telegram-канале.

После стрельбы в Романовом переулке в центре Москвы на месте происшествия работают следователи и криминалисты, изучаются записи камер видеонаблюдения, допрашиваются свидетели. Возбуждено несколько уголовных дел.

18 сентября основательница Wildberries Татьяна Бакальчук заявила, что ее муж с вооруженными людьми пытался захватить офис компании Романовом переулке в Москве. Вооруженные люди в масках также пришли в офис Wildberries на Динамо.

Сам Владислав Бакальчук утверждает, что приехал на переговоры, а на него и его команду совершили нападение.. После стрельбы у офиса Wildberries несколько человек задержала полиция.

До этого сообщалось, что в Госдуме прокомментировали стрельбу в офисе Wildberries. Перестрелка произошла из-за вседозволенности и беззакония. Таким мнением о конфликте в центре Москвы с «Газетой.Ru» поделился первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Николай Арефьев.

заявила

ее муж

Ранее момент начала стрельбы у офиса Wildberries попал на видео.