Два российских дошкольника спалили дом, играя с зажигалкой

В Кировской области игры шестилетнего мальчика и его младшей сестры с огнем едва не закончились трагедией. Об этом сообщили в пресс-службе областного ГУ МЧС.

Инцидент произошел в селе Новотроицкое Шабалинского района. Дома была бабушка детей — женщина укладывала спать младшего внука. В это время старшие дети взяли у отца зажигалку и играли с ней у сеновала. Рядом с ним стояла канистра с горючей жидкостью.

«Увлекшись игрой, дети случайно опрокинули емкость. Топливо вылилось и вспыхнуло, огонь мгновенно распространился», — рассказал представитель ведомства.

Дети успели отбежать от дома на безопасное расстояние. Бабушка с младшим внуком также успели покинуть жилье.

«В результате дом и надворные постройки сгорели полностью. Прибывшие пожарные не дали огню распространиться на соседние здания», — уточнили в МЧС.

Решить, где теперь будут жить погорельцы, предстоит местной администрации.

Ранее в Башкирии двое детей играли с огнем и сожгли два дома и шесть сараев.