В Венгрии проверят причастность местной фирмы к взрывам пейджеров в Ливане

Венгерская партия «Наша Родина» инициировала созыв заседания парламентской комиссии по международной безопасности для выяснения роли Венгрии в событиях в Ливане. Об этом заявил депутат от партии Элед Новак, пишет РИА Новости.

Партия «Наша Родина» предприняла этот шаг после того, как тайваньская фирма Gold Apollo, устройства которой взорвались в Ливане, назвала зарегистрированную в Будапеште компанию BAC Consulting Kft. производителем данной партии пейджеров.

Новак заявил, что основная цель разбирательств заключается в выяснении того, «участвовала ли Венгрия в акте международного терроризма через сотрудничество с Моссадом или использовала компанию как прикрытие».

В кабинете министров Венгрии сообщили агентству, что фирма, упомянутая в контексте теракта в Ливане, является частным предприятием, никогда не имела заказов от государства и не обращалась за разрешениями.

При этом, по информации корреспондента агентства, офис BAC Consulting Kft. оказался пустым, а жильцы здания, где находится компания, утверждают, что никогда не видели в нем ее работников.

До этого стало известно, что пейджеры членов ливанского шиитского движения «Хезболла», которые сегодня массово взрывались по всему Ливану, могли быть оснащены взрывчаткой до попадания в страну.

Ранее более тысячи раненных из-за взрывов пейджеров были доставлены в больницы Ливана.