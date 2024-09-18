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На Сахалине вор украл из частного дома чемодан с 1,8 млн рублей

На Сахалине мужчина украл из коттеджа 1,8 млн рублей, спрятанных в чемодане

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Виталий Белоусов/РИА Новости

В Тымовском районе Сахалинской области ранее судимый местный житель ограбил дом соседа и украл чемодан с 1,8 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба УМВД региона.

С заявлением в правоохранительные органы обратился 58-летний мужчина, он сообщил, что неизвестный взломал входную дверь в его дом и похитил чемодан с деньгами. Общий ущерб составил 1,8 млн рублей.

Сотрудники полиции оперативно установили подозреваемого в краже, им оказался 44-летний ранее судимый местный житель. Задержанный признался, что заранее убедился, что хозяева дома отсутствуют, после чего при помощи принесенного с собой лома взломал входную дверь и проник в жилище. Возбуждено уголовное дело о краже в особо крупном размере.

До этого сообщалось, что в Москве 17-летний юноша украл у родственницы ювелирные украшения и сдал их в ломбард, вырученные средства он проиграл в онлайн-казино. Молодой человек жил в одной квартире с бабушкой на Волоколамском шоссе. В один из дней, когда пожилой женщины не было дома, он собрал все украшения пенсионерки в рюкзак и сдал их в ломбард. Пенсионерка оценила ущерб в 10 млн рублей.

Ранее россиянин украл из кафе 122 пачки мороженого и четыре картофелины из-за невкусной шаурмы.

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