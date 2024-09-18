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В Госдуме рассказали, что россиянки начали сдавать сбежавших из зоны СВО бывших мужей

Депутат Иванов: россиянки начали сдавать сбежавших из зоны СВО бывших мужей

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Diego Herrera/Keystone Press Agency/Global Look Press

Россиянки начали сдавать силовикам сбежавших из зоны проведения специальной военной операции (СВО) бывших мужей и сожителей. Об этом с своем Telegram-канале рассказал депутат Госдумы Максим Иванов.

Депутат рассказал, что о подобных случаях ему поведали сотрудники столичной прокуратуры.

«Причем одна так и написала: «Товарищ майор, сообщаю, что ФИО сбежал с фронта, потом от меня сбежал к другой. (...) Забирайте паразита обратно на СВО», — написал он.

По его словам, в одном из случаев женщина обратилась лично к нему. Она хотела привлечь к ответственности бывшего мужа или сожителя за неуплату алиментов.

Незадолго до этого сообщалось, что военная полиция разыскивает мужчину, осужденного за совершенное в 2002 году преступление. Тогда он подорвал троих человек. Позже он подписал контракт с Минобороны и отправился в зону СВО, однако позже дезертировал.

Ранее российский военный сбежал со службы, купил «соли» и расстрелял сослуживцев.

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