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В Пскове нашли икону «Спас на престоле» XVI века, похожую на нэцкэ

ПЛН: резную икону «Спас на престоле» XVI века нашли на раскопках в Пскове

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В Пскове во время археологических раскопок на Красноармейской набережной специалисты обнаружили резную икону «Спас на престоле». Об этом пишет Псковская лента новостей (ПЛН).

«Археологи советуют обратить внимание на очень тонкую и тщательную проработку деталей, что говорит о высоком мастерстве и профессионализме резчика», — говорится в публикации.

Археологи сообщили, что по предварительным данным, эта находка датируется XVI веком. На фотографии этой находки видно, как четко сделаны линии лица старца с бородой, его одеяние и венец над головой.

СМИ отметили, что такая скульптура святого не уступает миниатюрным японским фигуркам нэцкэ, которые использовались в качестве подвесного брелока на традиционной японской одежде кимоно и косодэ. При этом известно, что в Японии они распространились позже — только в XVII веке.

Как известно, в основу иконографии «Спаса на престоле» было заложено представление об Иисусе Христе как о Царе и Судии мира.

Престол, на котором сидит Спаситель, является символом царской власти. Кроме того, этот символ напоминает о престоле Небесном. В Послании 102:19 говорится, что «Господь на небесах поставил престол свой, и Царство его всем обладает».

Ранее ученые прокомментировали поиски библейского Ковчега Завета.

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