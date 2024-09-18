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Россиянам рассказали, какая еда защищает от последствий стресса

Диетолог Пичугина призвала не торопиться во время еды

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Tatjana Baibakova/Shutterstock/FOTODOM

Хронический стресс может негативно сказаться на физическом и эмоциональном благополучии человека. Чтобы справиться с его последствиями важно правильно питаться. Об этом сообщила главный диетолог министерства здравоохранения Московской области Инна Пичугина. Ее слова цитирует «Радио 1».

«Когда человек в стрессе, то может торопиться во время еды, плохо пережевывать пищу. Из-за этого страдают органы пищеварения, поэтому ешьте медленно. Важен баланс белков, жиров и углеводов в рационе. Обязательно потребляйте норму белка в день, достаточно полезных жиров и нерафинированные углеводы», — посоветовала Пичугина.

Мужчинам, по ее словам, рекомендуется употреблять до 95 г белка в день, а женщинам — до 90 г. Специалист посоветовала не забывать и об антиоксидантах, содержащихся, к примеру, во фруктах, овощах, яйцах, сырах и зерновых.

Диетолог Полина Журавлева до этого назвала главные правила питания для офисных работников. Женщины, по ее словам, должны потреблять не более 2 тыс. ккал в сутки, а мужчины — не более 2,5 тыс. ккал. Она призвала людей с сидячей работой пересмотреть рацион и уменьшить порции еды, а также сократить количество потребляемых мучных и жирных продуктов.

Ранее врач рассказала, какие продукты нужно есть осенью.

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