Челябинская наркоторговка с сотней свертков с героином попалась полиции

В Челябинске полицейские поймали женщину с сотней свертков с героином. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

По информации ведомства, инцидент произошел на Конноспортивной улице. Сотрудники правоохранительных органов заметили на остановке женщину, которая начала заметно нервничать при приближении стражей порядка. В какой-то момент она сбросила на землю полиэтиленовый пакет со свертками, внутри которых находился белый порошок. Полицейские задержали подозрительную горожанку и доставили ее в отдел.

По результатам исследования стало ясно, что в свертках, от которых попыталась избавиться 44-летняя женщина, находился героин общей массой около 30 граммов. Полицейские установили, что россиянка хранила наркотики с целью распространения на территории города бесконтактным способом. В ее отношении возбудили уголовное дело.

Ранее россиянка привезла из Турции наркотическую шоколадку и попалась с ней в Пулково.