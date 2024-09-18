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В Госдуме оценили заявку Загитовой на грант на ледовое шоу

Депутат Госдумы Журова поддержала заявку Загитовой на грант на ледовое шоу

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Александр Вильф/РИА Новости

Депутат Госдумы Светлана Журова прокомментировала заявку на грант олимпийской чемпионки, российской фигуристки Алины Загитовой, размер которого составил почти 75 миллионов рублей, чтобы провести ледовое шоу «Алые Паруса» в Санкт-Петербурге. Об этом пишет портал «Спорт день за днем».

«Значит, у Алины нет других спонсоров, которые готовы вложиться. Надо делать исключительно государственное шоу, только на грант. Такое бывает», — заявила парламентарий.

На вопрос о корректности запроса подобной суммы в размере порядка 75 миллионов рублей, Журова ответила, что у нее нет информации о том, насколько все просчитано. Депутат подчеркнула, что следует смотреть программу шоу, а также количество сроков и количество выступлений.

До этого сообщалось, что Загитова подала заявку в Президентский фонд культурных инициатив на грант в размере 74,798 млн руб. на проведение ледового шоу «Алые паруса» в Санкт-Петербурге в 2025 году. Шоу представляет собой «уникальное сочетание литературы, музыки, танца и фигурного катания».

Ранее Навка пошутила о причастности своего мужа Пескова к получению грантов на шоу.

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