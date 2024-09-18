В Госдуме оценили заявку Загитовой на грант на ледовое шоу

Депутат Госдумы Светлана Журова прокомментировала заявку на грант олимпийской чемпионки, российской фигуристки Алины Загитовой, размер которого составил почти 75 миллионов рублей, чтобы провести ледовое шоу «Алые Паруса» в Санкт-Петербурге. Об этом пишет портал «Спорт день за днем».

«Значит, у Алины нет других спонсоров, которые готовы вложиться. Надо делать исключительно государственное шоу, только на грант. Такое бывает», — заявила парламентарий.

На вопрос о корректности запроса подобной суммы в размере порядка 75 миллионов рублей, Журова ответила, что у нее нет информации о том, насколько все просчитано. Депутат подчеркнула, что следует смотреть программу шоу, а также количество сроков и количество выступлений.

До этого сообщалось, что Загитова подала заявку в Президентский фонд культурных инициатив на грант в размере 74,798 млн руб. на проведение ледового шоу «Алые паруса» в Санкт-Петербурге в 2025 году. Шоу представляет собой «уникальное сочетание литературы, музыки, танца и фигурного катания».

Ранее Навка пошутила о причастности своего мужа Пескова к получению грантов на шоу.