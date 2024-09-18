Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Россиянин, изрезавший ножом жену в ЗАГСе, получил 9,5 лет колонии

Житель Иркутской области получил 9,5 лет колонии за нападение на жену в ЗАГСе

close
Прокуратура Иркутской области' class="item-image" loading="lazy">
Телеграм-канал Прокуратура Иркутской области

В Саянске огласили приговор местному жителю, который напал на жену с ножом в ЗАГСе, женщину спасти не удалось. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Иркутской области.

Как удалось установить и доказать следствию, в мае 2024 года обвиняемый пришел вместе с женой в ЗАГС для подачи заявления о расторжении брака. В какой-то момент мужчина достал из кармана кухонный нож и набросился с ним на 21-летнюю супругу. Он нанес пострадавшей более 30 ножевых ранений и ударил в шею 11-месячную дочь.

Спасти женщину не удалось, нападавшего задержали. В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело. Приговором суда ему назначено наказание в виде 9,5 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.

До этого сообщалось, что в Муроме в суд направлено уголовное дело в отношении местного жителя, который жестоко избил свою сожительницу. Женщину спасти женщину не удалось. Семейная пара распивала дома спиртные напитки, между мужчиной и женщиной возникла ссора. Сожитель обвинил свою гражданскую жену в том, что она не приготовила ужин.

Ранее россиянин напал на бывшую девушку и ударил ее мультиваркой в висок.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами