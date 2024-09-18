Россиянин, изрезавший ножом жену в ЗАГСе, получил 9,5 лет колонии

В Саянске огласили приговор местному жителю, который напал на жену с ножом в ЗАГСе, женщину спасти не удалось. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Иркутской области.

Как удалось установить и доказать следствию, в мае 2024 года обвиняемый пришел вместе с женой в ЗАГС для подачи заявления о расторжении брака. В какой-то момент мужчина достал из кармана кухонный нож и набросился с ним на 21-летнюю супругу. Он нанес пострадавшей более 30 ножевых ранений и ударил в шею 11-месячную дочь.

Спасти женщину не удалось, нападавшего задержали. В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело. Приговором суда ему назначено наказание в виде 9,5 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.

До этого сообщалось, что в Муроме в суд направлено уголовное дело в отношении местного жителя, который жестоко избил свою сожительницу. Женщину спасти женщину не удалось. Семейная пара распивала дома спиртные напитки, между мужчиной и женщиной возникла ссора. Сожитель обвинил свою гражданскую жену в том, что она не приготовила ужин.

Ранее россиянин напал на бывшую девушку и ударил ее мультиваркой в висок.