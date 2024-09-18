Россия поделится опытом организации конгрессно-выставочной деятельности с Белоруссией

Белоруссия будет использовать опыт выставки «Россия» и других культурных мероприятий РФ в организации конгрессно-выставочной деятельности. Соответствующее соглашение было подписано в Минске между дирекцией выставки достижений «Россия» и белорусским национальным выставочным центром «БелЭкспо». Об этом сообщается в Тelegram-канале национального центра «Россия».

Отмечается, что Россия, в свою очередь, использует опыт Белоруссии в этом направлении.

Глава дирекции выставки достижений «Россия» Наталья Виртоузова считает, что и РФ, и Белоруссия могут принимать намного больше гостей.

«Поездка убедила нас в огромном потенциале будущего сотрудничества двух стран», — заявила она.

Виртуозова отметила, что у обеих стран впереди много совместных планов и проектов.

Директор «БелЭкспо» Сергей Баран назвал выставку «Россия» грандиозным мероприятием, которое «сломало все стереотипы и перевернуло конгрессно-выставочную отрасль».