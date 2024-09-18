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Журавлев обвинил Пашиняна в движении страны к пропасти

Депутат Журавлев: Пашинян с согласия Запада толкает Армению к пропасти

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Асатур Есаянц/Sputnik/РИА Новости

Первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев (партия «Родина») обвинил премьер-министра Армении Никола Пашиняна в подстрекательстве Запада и в умышленном ведении страны к экономическому, социальному и военному краху. Об этом сообщает РИА Новости.

Журавлев отметил, что Пашинян в среду пытался оправдать заморозку участия Еревана в ОДКБ, утверждая, что организация якобы создает угрозы суверенитету Армении. Он также заявил о точке невозврата в отношениях с ОДКБ.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что Кремль не согласен с позицией Пашиняна. По его словам, от ОДКБ не может исходить и не исходит никакой опасности для суверенитета Армении. ОДКБ стоит на страже суверенитета стран-членов организации, и Россия будет терпеливо доводить эту позицию до руководства Армении, подчеркнул Песков.

«Уверен, что и сейчас большая часть населения страны (Армении. — ред.) с благодарностью и уважением относится к русским, но этого нельзя сказать об армянской элите во главе с... Пашиняном. Он по наущению западных хозяев просто толкает свое государство к пропасти — экономической, социальной и военной», — заявил Журавлев.

По мнению депутата, роль Пашиняна заключается в том, чтобы сделать из Армении очередную «торпеду, направленную против России».

13 сентября заместитель премьер-министра РФ Алексей Оверчук провел встречу с Николом Пашиняном. В ходе переговоров стороны обсудили вопросы, связанные с сотрудничеством в рамках ЕАЭС.

Ранее Пашинян высказался о будущем отношений Армении и РФ

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