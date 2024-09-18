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Владислав Бакальчук рассказал, кто открыл стрельбу у офиса Wildberries

Владислав Бакальчук: открывшие стрельбу у офиса Wildberries — охрана РВБ

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Телеграм-канал «Kadyrov_95»

Люди, которые открыли стрельбу возле офиса Wildberries, являются охранниками РВБ. Об этом в своем Telegram-канале сообщил Владислав Бакальчук, муж основательницы маркетплейса Татьяны Бакальчук.

«Друзья, люди с оружием в черном, которые открыли стрельбу — это охрана РВБ. Именно они начали стрелять по мне и моим сотрудникам. Видео снято изнутри офиса», — говорится в сообщении.

В пресс-службе Объединенной компании Wildberries и Russ утверждали, что первыми стрельбу открыли вооруженные люди, сопровождавшие Владислава Бакальчука.

18 сентября основательница Wildberries Татьяна Бакальчук заявила, что ее муж с вооруженными людьми пытался захватить офис компании Романовом переулке в Москве. Вооруженные люди в масках также пришли в офис Wildberries на Динамо.

Сам Владислав Бакальчук утверждает, что приехал на переговоры, а на него и его команду совершили нападение.

В это же время у бизнес-центра, где находится офис Wildberries произошла перестрелка, пострадали пять человек. После стрельбы у офиса Wildberries несколько человек задержала полиция.

Из-за стрельбы из корпуса факультета журналистики МГУ, который находится рядом с главным офисом Wildberries, эвакуировали студентов.

Ранее несколько десятков человек доставили в полицию после конфликта у офиса Wildberries.

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Стрельба в офисе Wildberries
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