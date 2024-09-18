Женщина отчитала засмотревшихся на российских школьниц мигрантов

Россиянка пристыдила двух иностранцев, которые наблюдали за школьницами и обсуждали их. Кадры, на которых женщина высказывает мужчинам свое недовольство, опубликовал телеканал «Царьград» в Telegram-канале.

В каком именно городе была сделана запись, не уточняется. По информации СМИ, двое приезжих обсуждали 12-летних школьниц и сравнивали их с женщинами легкого поведения. Девочки пожаловались матерям, и одна из них возмутилась поведением мужчин.

«Россия — светское государство. Наши дети ходят так, как им разрешили родители. И если это для вас женщина с низким социальным статусом, езжайте к себе и смотрите своих ворон в парандже», — отчитывает россиянка приезжих.

Один из мужчин слушает мать школьницы, повесив голову, другой сначала пытается ей возражать, а затем уходит в сторону соседнего здания, не выслушав женщину до конца.

По информации СМИ, мужчин задержали полицейские.

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